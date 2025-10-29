МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет БПЛА довел «Орлан» до своих позиций и посадил его без топлива

Противник заглушил связь с «Орланом» с помощью РЭБ. Топливо летательного аппарата полностью выработалось, пока расчет пытался вернуть управление. Двигатель заглох.
Лана Иден 2025-10-29 16:35:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Лана Иден работает в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз она пообщалась с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Техник Иван рассказал ей про удачный случай. 

«У нас был случай, что РЭБ противника глушил связь нашего борта. И пока мы искали связь, у нас кончилось топливо. И благодаря его особенностям он долетел просто, грубо говоря, по ветру», - заметил Иван. 

Он уточнил, что «Орлан-10» смог долетать на заглушенном двигателе, как авиапланер. Посадить беспилотник удалось успешно, все прошло штатно. 

Командир расчета Михаил в ходе беседы с корреспондентом уточнил, что заправляют «Орланы» 95-м бензином. При этом он отметил их преимущества перед электромоторными беспилотниками - те держатся в воздухе в несколько раз дольше. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#бпла #Орлан-10 #РЭБ #планирование #наш эксклюзив
