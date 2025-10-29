Расчет БПЛА довел «Орлан» до своих позиций и посадил его без топлива

Корреспондент «Звезды» Лана Иден работает в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз она пообщалась с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Техник Иван рассказал ей про удачный случай.

«У нас был случай, что РЭБ противника глушил связь нашего борта. И пока мы искали связь, у нас кончилось топливо. И благодаря его особенностям он долетел просто, грубо говоря, по ветру», - заметил Иван.

Он уточнил, что «Орлан-10» смог долетать на заглушенном двигателе, как авиапланер. Посадить беспилотник удалось успешно, все прошло штатно.

Командир расчета Михаил в ходе беседы с корреспондентом уточнил, что заправляют «Орланы» 95-м бензином. При этом он отметил их преимущества перед электромоторными беспилотниками - те держатся в воздухе в несколько раз дольше.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.