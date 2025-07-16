Российские дипломаты смогли навестить задержанного во Франции Касаткина

Российские дипломаты смогли навестить задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом сообщили «Звезде» в посольстве РФ.

«Посольство России во Франции получило разрешение французских властей на консульский доступ к задержанному российскому гражданину Д.С. Касаткину. Сотрудник консульского отдела посетил его в тюрьме Френ в пригороде Парижа 15 июля 2025 года», - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что дипломат смог передать администрации учреждения перечень законных требований и пожеланий задержанного. Кроме того, по словам представителей посольства, несмотря на ряд бытовых трудностей, которые россиянин испытывает, он сохраняет стойкость, «держится молодцом».

Напомним, россиянина задержали 21 июня в Париже и поместили под стражу, его ожидает экстрадиция в США. Спортсмена подозревают в киберпреступлениях против 900 организаций в составе хакерской группы, в которой якобы состоит Касаткин.