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Российские дипломаты смогли навестить задержанного во Франции Касаткина

Руководству тюрьмы, где находится россиянин, предоставили список законных требований и пожеланий задержанного.
Глеб Владовский 2025-07-16 14:08:05
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Российские дипломаты смогли навестить задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом сообщили «Звезде» в посольстве РФ.

«Посольство России во Франции получило разрешение французских властей на консульский доступ к задержанному российскому гражданину Д.С. Касаткину. Сотрудник консульского отдела посетил его в тюрьме Френ в пригороде Парижа 15 июля 2025 года», - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что дипломат смог передать администрации учреждения перечень законных требований и пожеланий задержанного. Кроме того, по словам представителей посольства, несмотря на ряд бытовых трудностей, которые россиянин испытывает, он сохраняет стойкость, «держится молодцом».

Напомним, россиянина задержали 21 июня в Париже и поместили под стражу, его ожидает экстрадиция в США. Спортсмена подозревают в киберпреступлениях против 900 организаций в составе хакерской группы, в которой якобы состоит Касаткин.

#Франция #Задержание #наш эксклюзив #Посольство РФ #даниил касаткин
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