Косачев: попытка Литвы закрыть транзит в Калининград будет разрушительной

Литва ведет себя безответственно как член ЕС, когда угрожает заблокировать калининградский транзит, заявил «Звезде» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. При этом Вильнюс не предъявляет никаких существенных оснований для этого, отметил сенатор.

«Есть некие воздушные шары, которые не пойми зачем и не пойми откуда к ним залетают. Больше нет ничего, что могло бы обосновывать такие решения», - сказал Косачев.

Действия Литвы неприемлемы и противоречат всему комплексу договоренностей на этот счет. Если Вильнюс все-таки решится на блокировку маршрута, то Москва обеспечит всеми имеющимися средствами его проходимость, и это будет иметь абсолютно разрушительные последствия для двусторонних отношений, сказал сенатор.

Ранее литовский кабмин заявил, что на месяц полностью закрывает автомобильную границу страны с Белоруссией. В правительстве сослались на угрозу безопасности из-за нарушения границы метеозондами, которые якобы используются для контрабанды.