Путин обсудит с правительством развитие рыбного хозяйства

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ, в ходе которого будет обсуждаться развитие рыбохозяйственного комплекса страны.

Известно, что само совещание пройдет в режиме видео-конференц-связи. Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступят с докладами. Также будут обсуждены ряд текущих вопросов.

По словам российского лидера, рыбохозяйственный комплекс считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики. От результатов его работы зависит во многом обеспечение продовольственной безопасности страны. Президент России подчеркивал, что у страны есть уникальные биоресурсы, к которым важно относиться бережно и рачительно.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев ранее провел совещание, где обсуждались вопросы сохранения, воспроизводства и освоения водных биологических ресурсов в Дальневосточном федеральном округе. По итогам совещания были поставлены задачи по реализации стимулирующих мер по модернизации рыболовецких судов.