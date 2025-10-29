МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Блогер Мардан ответил на критику Поклонской по поводу ее нового имени

Экс-прокурор Крыма обвинила журналиста в раскрытии ее личных данных, которые она могла изменить в целях безопасности, на фоне угроз киевского режима.
Ян Брацкий 2025-10-29
© Фото: Telegram/poklonskaya_nv © Видео: ТРК «Звезда»

Журналист Сергей Мардан ответил на критику экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, обвинившей его в разглашении личной информации о смене ею своего имени. В беседе со «Звездой» Мардан не увидел в своих действиях ничего противоправного. Озвученную им ранее информацию он счел общедоступной.

«Ее претензии, что опубликованная информация ставит под удар ее личную безопасность, абсолютно ничего под собой не имеют. Информация об исках публикуется в открытом доступе в соответствии с законом об обеспечении доступа к информации о деятельности судов. Суды публикуют информацию об истцах и ответчиках, заводят карточки дел, где эти данные есть», - напомнил Мардан.

Кроме того, журналист сослался на закон, согласно которому любая общедоступная информация может быть воспроизведена без каких-либо дополнительных согласований и решений. Напомним, пикировка между Поклонской и Марданом началась в социальных сетях после того, как журналист озвучил информацию о том, что экс-прокурор изменила свое имя на Радведу.

Поклонская ответила в своем Telegram-канале. Она объяснила, что личные данные, включая фамилию, имя, отчество и место жительства могут меняться из соображений безопасности. Бывшая экс-прокурор Крыма также рассказала о покушениях на нее со стороны киевского режима и о поступающих в адрес ее семьи угрозах. Мардана она назвала «микрофонным» патриотом, а также обвинила его в подыгрывании Киеву. Его действия по раскрытию своих личных данных Поклонская сочла недопустимыми и преступными.

