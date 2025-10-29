МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Поклонская ответила на сообщение о смене имени

Наталья Поклонская не стала опровергать эти сообщения, а также рассказала о покушении на свою жизнь и вынужденных мерах для своей защиты.
Ян Брацкий 2025-10-29 11:00:44
© Фото: Telegram/poklonskaya_nv

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала информацию о смене своего имени на Радведа. Об этом ранее сообщил блогер Сергей Мардан. С его слов, о смени имени экс-прокурора ему стало известно из иска Поклонской о защите чести и достоинства, с которым она обратилась в суд против него.

«Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто "заигрался" в микрофонного патриота», - сообщила Поклонская в своем Telegram-канале.

Она обвинила блогера в раскрытии персональных данных, но не стала опровергать его утверждений о смене имени. Поклонская также рассказала, что последние 11 лет против нее «совершен ряд покушений», поэтому она вынуждена предпринимать меры в свою защиту. В этих рамках персональные данные, включая фамилию, имя, отчество, а также место жительства, могут меняться, заключила Поклонская. Однако это не оправдывает действий блогера, заключила она.

