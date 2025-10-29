Власти Забайкалья объяснили смысл ограничения продажи энергетиков

Ограничения на продажу энергетиков в Забайкалье связаны с их растущей популярностью среди несовершеннолетних и с теми «лазейками», которые оставались для их приобретения школьниками. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Забайкальского края Юлия Жирякова.

Она отметила, что Забайкалье не является первым регионом, который вводит такую практику. Председатель комитета пояснила, что законодатели руководствовались практикой по сокращению времени продажи алкоголя. По словам Жиряковой, эта практика имела достаточно положительный эффект. В частности, сократилось количество обращений, связанных с хроническими болезнями, обостряющимися от употребления алкоголя, а также с последствиями от злоупотребления им.

«Тонизирующие напитки, и особенно в такое время, вызывают ишемическую болезнь, сахарный диабет. Мы решили попробовать это сделать по аналогии. В частности, несовершеннолетние очень много покупают как раз в утренние часы. То есть, они себя стимулируют перед школой. В первую очередь мы рассматривали такие ограничения, направленные на запрет их продажи школьникам. У нас в принципе установлен запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, но "лазейки" бывают разные», - объяснила председатель комитета.

По мнению Жиряковой, ограничение ночных продаж энергетиков позволит полностью исключить возможность использовать каких-либо из упомянутых «лазеек». Вроде тех ситуаций, когда подростки просят взрослых купить им тонизирующий напиток.

«По крайней мере попробуем. Любой закон, о том, действенный он или нет, можно сказать только после того, как он какое-то время поработает. Запрет продажи несовершеннолетним, я считаю, работает очень хорошо. У нас он с 2014 года действует. Федеральным законодательством он был принят гораздо позднее», - напомнила Жирякова.

Ранее сообщалось, что власти Забайкальского края ограничили время продажи энергетических напитков с девяти часов вечера до десяти часов следующего дня. Причиной послужила популярность энергетиков у местных школьников и студентов, которые закупаются вредной газировкой перед походом на учебу. В Законодательном собрании региона отметили, что потребление тонизирующих напитков наносит вред здоровью, повышается риск развития тяжелых заболеваний - от ожирения и сахарного диабета до артериальной гипертензии и аритмии.

В пояснительной записке к проекту закона приводились данные, что за последние десять лет доля потребителей безалкогольных энергетических напитков значительно выросла. Согласно работе научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга РАНХиГС было установлено, что за последнее десятилетие снизилась и доля тех, кто вообще не употреблял энергетики, с 83,4 до 77,2 процентов. Если в 2013 году энергетики употребляло 16,6 процентов, то к 2023 году - уже 22,8 процентов.