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Стала известна судьба пермского людоеда Малышева после выхода на свободу

Михаил Малышев после выхода из колонии трудился в приюте для животных.
Игнат Далакян 2024-07-17 15:17:54
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Пермский людоед Михаил Малышев после выхода на свободу некоторое время работал в приюте для животных. Об этом рассказала хозяйка приюта.

По ее словам, Малышев занимался убирал территорию и резал на кухне мясо для собак. Хозяйка приюта рассказала «360», что за время волонтерства он себя хорошо зарекомендовал и не проявлял агрессии.

Собеседница телеканала добавила, что людоед был общительным и не вспоминал о прошлом.

«Мы такое даже и слушать не будем. Мы животных очень любим, разговоры такие даже не заводили», - подчеркнула она.

Все работники приюта знали, кто такой Малышев и не боялись его. Сам мужчина не привлекал к себе внимания.

«Что его опасаться-то? Это ему нас опасаться надо!», - сказала хозяйка приюта.

Также, по ее словам, у людоеда были больные ноги, он еле передвигался. Малышев покинул приют сам, но до сих пор иногда возвращается.

Хозяйка приюта отметила, что людоеда обеспечивали обедом, поэтом он «не смотрел на собак голодными глазами».

Напомним, что Михаил Малыше совершил как минимум два убийства в Перми. Суд над ним состоялся в 2002 году, его посадили на 25 лет. При этом он прошел принудительное психиатрическое лечение. Малышев освободился из колонии в октябре 2022 года.

#в стране и мире #людоед #приют для животных волонтер #Михаил Малышев
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