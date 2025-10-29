Военные инженеры группировки войск «Восток» приступили к ремонту разрушенных дорог в освобожденных районах Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил корреспондент Александр Тарасенко, работающий в зоне СВО.

На одном из участков юго-запада ДНР путь между соседними населенными пунктами превращен в череду глубоких выбоин, где даже у внедорожника есть риск повредить колеса. Местные жители вспоминают, что капитального ремонта эта дорога не видела с середины 1980-х годов.

«Яма на яме. Если сухо - еще можно на велосипеде проехать, но после дождя - никак», - говорит житель Владимир Коваль.

Эту дорогу сейчас приводит в порядок грейдер. Техника, как отмечают российские военнослужащие, возвращает транспортное сообщение там, где оно было фактически утрачено десятилетиями.

При отступлении ВСУ стараются максимально осложнить продвижение российских подразделений - взрывают мосты, разрушают дорожное полотно, оставляют земляные завалы. В таких условиях инженерам приходится буквально пробивать путь вперед.

«Где-то просят помочь местные - разровнять дорогу, восстановить подъезд к домам. Недавно глава села подошел - попросил помочь, мы все сделали», - рассказал военнослужащий из инженерно-саперного полка с позывным Зуй.

Особенно сложная задача - восстановление разрушенных переправ. Иногда инженерные подразделения вынуждены наводить временные мосты из подручных материалов прямо под угрозой обстрелов.

«Рядом лес - кидали бревна. Забор недалеко разобрали - сделали щиты и выложили», - отметил командир инженерно-дорожного взвода с позывным Кот.

Только за последние дни войска группировки «Восток» освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской. Теперь инженерные подразделения активно приводят инфраструктуру в порядок, чтобы по мере удаления линии соприкосновения в поселки могли возвращаться жители.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.