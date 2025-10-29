Кипшидзе: Киев поставил целью «издеваться» над митрополитом Арсением

Ситуацию с задержанием митрополита канонической УПЦ Арсения сразу после его освобождения из СИЗО прокомментировал в разговоре со «Звездой» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, митрополит Арсений является иерархом Украинской православной церкви, который больше всех провел времени в СИЗО. Русская церковь, как и украинская общественность и все небезразличные люди обращали внимание на абсолютную необоснованность его задержания и столь длительного содержания под стражей.

«Создается впечатление, что украинские власти и те, кто стоят за этими преследованиями иерарха украинской церкви, поставили своей целью продолжать над ним издеваться. И делать это совершенно без всякого зазрения совести, без оглядки на демократические стандарты, на нормы, которые регулируют религиозную свободу, на автономию религиозных организаций. Все это было полностью проигнорировано», - рассказал Кипшидзе.

По мнению зампреда Синодального отдела украинские власти занимаются тем, чем занимались в отношении УПЦ последние десять лет. Это преследования, диффамация, создание образа врага.

«По факту, пытки некоторых наиболее ярких, принципиальных в своей верности православию иерархов. Я думаю, что рано или поздно, все эти действия получат оценку суда истории», - подчеркнул Кипшидзе.

Действия украинских властей эксперт сравнил с гонениями на церковь, которые имели место после Октябрьской революции в России 1917 года и после Великой французской революции 1789-1799 годов. По мнение Кипшидзе, это действия «безбожников и богоборцев». По мнению зампреда Синодального отдела, киевский режим осуществляет массовые религиозные репрессии.

Как сообщалось ранее, СБУ задержала митрополита канонической УПЦ Арсения сразу после его освобождения из следственного изолятора. Известно, что суд решил освободить митрополита из СИЗО из-за срочной операции на сердце. Как только сотрудники СБУ узнали об этом, они тут же предъявили ему обвинения и увезли. Митрополита Арсения арестовали в апреле 2024 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что арест наместника Святогорской лавры произошел по надуманным и искусственным причинам, являясь одной из карательных мер против канонической Украинской православной церкви.