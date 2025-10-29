В США провели испытания сверхзвукового самолета Х-59

Компания Lockheed Martin успешно испытала сверхзвуковой самолет Х-59, разработанный совместно с НАСА. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Самолет X-59 совершил взлет с предприятия Skunk Works, которое расположено на авиабазе военно-воздушных сил США Плант 42 в Палмдейле. Для посадки была выбрана зона вблизи Исследовательского центра НАСА имени Армстронга в Эдвардсе. Обе точки расположены в штате Калифорния.

«X-59 отработал в точности как планировалось», - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что самолет подтвердил летные характеристики и аэродинамические показатели. Посадка на новом месте базирования была безопасной.

Самолет X-59 создан для демонстрации технологии сверхзвукового полета. Она превращает звуковой удар в мягкий «хлопок». Реализация технологии позволит создать новое поколение самолетов, способных перевозить пассажиров и грузы вдвое быстрее, чем современные лайнеры.

В ближайшее время Lockheed Martin совместно с НАСА планирует осуществить первые сверхзвуковые полеты. В ходе них самолет должен будет достичь оптимальных скорости и высоты.

