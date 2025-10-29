МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трофейная рация помогла бойцам ВС РФ координировать штурм Привольного

Захваченная рация позволила слушать переговоры противника и корректировать свои действия по ходу боев.
Артём Желтиков 2025-10-29 10:50:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие, участвующие в освобождении населенного пункта Привольное на Запорожском направлении, захватили рацию противника, что позволило координировать действия штурмовых групп и отслеживать переговоры ВСУ. Об этом сообщил корреспондент Артем Желтиков.

Подразделения 5-й общевойсковой армии установили российский флаг в Привольном после стремительного штурма, несмотря на активную работу минометов и применение ударных беспилотников со стороны ВСУ.

«Сложно было подойти к укрепу - по нам работали минометы и много "птиц" кружило над позициями», - рассказал наводчик БТР с позывным Фил.

Военнослужащие отмечают, что украинские формирования все чаще уничтожают технику, оборудование и даже тела погибших, чтобы скрыть реальные потери.

«Если не успевают сжечь - отправляют FPV по координатам. Стараются уничтожить все - дроны, технику и свои же трупы», - пояснил стрелок с позывным Дядя Юра.

По словам бойцов, подобные действия связаны с выплатами семьям. Если тела нет - погибший числится пропавшим без вести. В ходе боевых действий российские военнослужащие все чаще сталкиваются с иностранными наемниками.

«Поляка видел - у него флаг был на рукаве. А когда шли на опорник, по радио слышали английскую речь», - сообщил военнослужащий с позывным Якут.

Среди участников штурма много бойцов из различных регионов страны - от Уссурийска до Магадана. Перед выходом на задачу они поддерживают друг друга, подчеркивая единый настрой подразделения.

«Тем составом, которым высадились, тем и вернемся обратно», - отметил боец с позывным Джура.

Привольное находится на правом берегу реки Янчур. После установления контроля российские подразделения продолжают расширять зону безопасности и улучшать позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#восток #наш эксклюзив #рация #Привольное
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 