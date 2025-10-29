Российские военнослужащие, участвующие в освобождении населенного пункта Привольное на Запорожском направлении, захватили рацию противника, что позволило координировать действия штурмовых групп и отслеживать переговоры ВСУ. Об этом сообщил корреспондент Артем Желтиков.

Подразделения 5-й общевойсковой армии установили российский флаг в Привольном после стремительного штурма, несмотря на активную работу минометов и применение ударных беспилотников со стороны ВСУ.

«Сложно было подойти к укрепу - по нам работали минометы и много "птиц" кружило над позициями», - рассказал наводчик БТР с позывным Фил.

Военнослужащие отмечают, что украинские формирования все чаще уничтожают технику, оборудование и даже тела погибших, чтобы скрыть реальные потери.

«Если не успевают сжечь - отправляют FPV по координатам. Стараются уничтожить все - дроны, технику и свои же трупы», - пояснил стрелок с позывным Дядя Юра.

По словам бойцов, подобные действия связаны с выплатами семьям. Если тела нет - погибший числится пропавшим без вести. В ходе боевых действий российские военнослужащие все чаще сталкиваются с иностранными наемниками.

«Поляка видел - у него флаг был на рукаве. А когда шли на опорник, по радио слышали английскую речь», - сообщил военнослужащий с позывным Якут.

Среди участников штурма много бойцов из различных регионов страны - от Уссурийска до Магадана. Перед выходом на задачу они поддерживают друг друга, подчеркивая единый настрой подразделения.

«Тем составом, которым высадились, тем и вернемся обратно», - отметил боец с позывным Джура.

Привольное находится на правом берегу реки Янчур. После установления контроля российские подразделения продолжают расширять зону безопасности и улучшать позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.