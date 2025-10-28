Расчеты FPV-дронов сорвали ротацию боевиков ВСУ в районе Красного Лимана

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в районе Красного Лимана расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» сорвали подвоз боеприпасов и ротацию боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявили передвигающуюся бронетехнику ВСУ при попытке перевоза ротации боевиков на передовых позициях. Также они заметили робототехнический комплекс, который подвозит припасы боевикам.

После анализа полученных разведданных расчеты FPV-дронов решили воздействовать на противника огневом способом. Они направили на вражеские цели ударные FPV-дроны на оптоволокне. Операторы настигли бронемашину и роботизированную платформу в движении, вывив их из строя. Тем самым военнослужащие сорвали планы боевиков ВСУ.

До этого стало известно, что области операторы дронов 1-й танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили тараном вражеский дрон в Харьковской области. Действующие штурмовые группы доложили о сбросах мин с переоборудованных агродронов «Баба-Яга», а также о наступлении разведывательных дронов противника в полосе. При помощи полученных координат FPV-дроны расчетов воздушного прикрытия вылетели прямиком на цели и уничтожили их.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.