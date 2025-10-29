МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Постпред США при НАТО допустил продажу ЕС оружия на $2 млрд для Украины

Американский постпред предположил, что в 2026 году США через Европу поставят Киеву вооружение на сумму от 12 до 15 миллиардов долларов.
Виктория Бокий 2025-10-29 00:22:48
© Фото: defense.gov

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер допустил продажу ЕС оружия на $2 млрд для дальнейшей передачи Украине в ближайшие месяцы. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

«Прямо сейчас мы создали систему, в которой обязательства как бы пролонгируются. У нас, вероятно, есть еще $2 млрд или больше, которые поступят в ближайшие несколько месяцев - мы ожидаем, что это произойдет очень скоро», - сказал он.

Американский постпред предположил, что в 2026 году Соединенные Штаты через Европу поставят Киеву вооружение на сумму от 12 до 15 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что все поставленное оружие будет американским.

«Когда мы перейдем к 2026 году, ключевым моментом станет устойчивость. Важно то, что $12 или $15 млрд, которые необходимы для закупки вооружений, критически необходимых Украине для самообороны, будут собраны», - добавил Уитэкер.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс закупил у США вооружение для Украины на два миллиарда долларов. Об этом заявлял генсек НАТО Марк Рютте, подчеркивая, что полностью доверяет американскому лидеру Дональду Трампу.

