НАТО закупила у США оружие для Украины на два миллиарда долларов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса закупили у США вооружение для Украины на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом политик сообщил на пресс-конференции в ходе своего визита в Вашингтон.

"Президент Трамп принял решение снова начать поставлять оружие Украине, за которое платят страны НАТО. НАТО активно работает над этим, поставки на первую пару миллиардов долларов уже поставлены на Украину из США", - высказался генсек.

Более того, Рютте заявил, что он полностью доверяет президенту Трампу, а его визит в Вашингтон не следует воспринимать как сигнал обеспокоенности после встречи Трампа и Владимира Зеленского, которая прошла безрезультатно.

Напомним, что Марк Рютте экстренно вылетел в США для проведения переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом сегодня ночью. Никаких подробностей предстоящей встречи в НАТО не привели, отметив лишь ее срочный характер.