В Алма-Ате предотвратили теракт с участием пяти иностранцев

В Комитете нацбезопасности Казахстана рассказали, что всего с начала года по террористическим статьям осудили 89 человек, в том числе шестерых иностранцев.
Сергей Дьячкин 2025-10-28 09:30:08
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

В Алма-Ате силовики предотвратили террористический акт, который планировался пятью иностранцами. Об этом сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана.

«В сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт», - говорится в публикации.

Уточняется, что его планировали пять иностранных граждан. Пресс-служба КНБ РК уточнила, что все подозреваемые арестованы. Власти ведут расследование.

Сообщается, что в сентябре-октябре по подозрению в пропаганде терроризма были задержаны восемь граждан Казахстана. Всего же с начала года по террористическим статьям были привлечены к ответственности 89 человек. Из них шестеро являются гражданами иностранных государств.

В 2024 году казахстанским спецслужбам удалось предотвратить подготовку четырех терактов. «За причастность к терроризму и экстремизму» были осуждены 84 человека. Об этом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложил глава КНБ Ермек Сагимбаев.

Также сообщается, что правоохранители экстрадировали шестерых граждан страны из Турции и Сирии. Их подозревают в совершении террористических преступлений. Двое из них были осуждены. В течение года на территорию Казахстана не пустили более 800 иностранцев, которые были изобличены в причастности к терроризму и экстремизму.

Ранее президент Токаев поручил силовикам страны усилить меры безопасности в Казахстане. Он также призвал к взаимодействию с другими государствами и международными организациями для противодействия терроризму.

В ноябре прошлого года Россия и Казахстан договорились об обмене оперативной и другой информацией по линии спецслужб для борьбы с терроризмом. Это было озвучено в совместном заявлении президента России Владимира Путина и Токаева. Тогда же главы государств подписали совместное заявление «об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка».

#Борьба с терроризмом #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #алма-ата #КНБ РК
