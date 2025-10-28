МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ предотвратила теракт в отношении высокопоставленного полицейского в Крыму

Подозреваемый специально арендовал квартиру напротив дома, в котором проживал полицейский и следил за его автомобилем при помощи видеокамеры.
Ян Брацкий 2025-10-28 09:49:18
© Фото: Vadim Akhmetov, Global Look Press

ФСБ задержала в Крыму жителя Симферополя, подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного сотрудника полиции. По версии спецслужб, 19-летний молодой человек планировал подорвать его автомобиль. Установлено, что украинские кураторы завербовали подозреваемого посредством мессенджера.   

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым. Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера Telegram», - говорится в сообщении.

Подозреваемый арендовал квартиру напротив дома, в котором проживал полицейский. При помощи видеокамеры он организовал наблюдение за автомобилем предполагаемой жертвы. Компоненты для самодельного взрывного устройства он получил от своих кураторов.

Правоохранители провели обыски в квартире задержанного, нашли более 400 грамм взрывчатого вещества, которое фигурант должен был заложить под автомобиль. Сразу после исполнения покушения он должен был выехать в Европу. На допросе задержанный признался в содеянном и уже заключен под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело.

#Крым #ФСБ #покушение #Симферополь #Уголовное дело
