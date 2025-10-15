МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Жительницу Донецка задержали за передачу СБУ данных об автомобилях чиновников

Подозреваемая изъяла из тайника контейнер с компонентами самодельного взрывного устройства и переместила его в другое место.
Екатерина Пономарева 2025-10-15 10:20:24
© Фото: Vadim Akhmetov, Global Look Press © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жительницу Донецка. Предположительно, она собирала данные об автомобилях возле зданий административных учреждений и передавала информацию СБУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Злоумышленница посредством мессенджера Telegram была завербована представителем Службы безопасности Украины и передавала ему сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий Донецка», - говорится в сообщении.

Также жительница Донецка по заданию украинских кураторов изъяла из тайника контейнер с компонентами самодельного взрывного устройства и переместила его в другое тайное место. По словам ФСБ, тайник используется в диверсионно-террористических целях.

Днем ранее в Саратове задержали подростка, который передавал украинской террористической организации данные о военных объектах и объектах энергетики России. За это ему грозит лишение свободы до 20 лет. В ходе допроса 16-летний молодой человек признался в правонарушении.

#Донецк #ФСБ #СБУ
