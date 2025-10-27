МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
С 1 ноября ФНС сможет взыскивать долги по налогам без суда

Нововведения коснутся только тех долгов по налогам, которые не оспариваются плательщиком.
Ян Брацкий 2025-10-27 14:27:35
© Фото: Altan Gocher, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

С ноября вступает в силу внесудебный порядок взыскания налоговых задолженностей с физических лиц. Об этом Федеральная налоговая служба России сообщает на своем официальном сайте.

«С 1 ноября 2025 года вступают в силу изменения Налогового кодекса РФ, внесенные федеральным законом от 31.07.2025 №287-ФЗ, предусматривающие внесудебный порядок взыскания с физических лиц», - говорится в сообщении.

Если раньше задолженность гражданина могла быть взыскана только в судебном порядке, на основании соответствующего решения или приказа, то с 1 ноября эта сумма будет взыскиваться как в судебном, так и во внесудебном порядке, в зависимости от согласия или несогласия налогоплательщика с размером взыскиваемой суммы, уточнили налоговики. Решение о внесудебном взыскании может быть принято ФНС России в течение полугода с даты истечения срока уплаты. Нововведения не коснутся оспариваемых долгов.

Если плательщик не согласен с суммой начисления, то он может составить заявление о пересчете налога. После получения решения по проверке у него есть право обратиться с апелляционной жалобой и возражениями. В этом случае долги будут взыскиваться как и прежде - по решению суда. В противном случае деньги спишутся с банковских счетов налогоплательщика. Если на них будет недостаточно средств, то все операции по имеющимся счетам приостановят до уплаты долга.

#Экономика #налоги #взыскание #фнс #Приставы #банковский счет
