Между Россией и Вьетнамом могут проложить железную дорогу через КНР и Монголию. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем в Малайзии.

С его слов, все это работает на то, чтобы улучшить связанность двух стран. Также параллельно идет работа по улучшению связей между портами российского Дальнего Востока и Вьетнама в целях установления более эффективных контактов. В сфере энергетики сотрудничество Москвы и Ханоя остается на прежнем уровне.

Российский президент Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам ранее подписали ряд документов во время встречи в Кремле. В частности, стороны подписали совместную декларацию об основных направлениях всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.