Путин: отношения России и Китая на беспрецедентно высоком уровне

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с 76-й годовщиной образования КНР. Она была опубликована на сайте главы государства.

В поздравлении российский лидер отмечает, что КНР продолжает уверенно двигаться по пути социально-экономического и научно-технического развития.

Путин указывает, что Китай последовательно укрепляет позиции на мировой арене. Страна вносит весомый вклад в решение важнейших вопросов глобальной повестки дня.

«Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне - это в полной мере подтвердило наше недавнее обстоятельное и конструктивное общение в Тяньцзине и в Пекине», - подчеркнул Путин.

Президент России выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать укреплению партнерства и стратегического взаимодействия между странами. Это создаст условия для реализации новых масштабных проектов между РФ и Китаем, что отвечает коренным интересам «дружественных народов России и Китая». Путин отметил, что это идет в русле построения справедливого и демократического «многополярного миропорядка».

«От души желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной и партийной деятельности», - говорится в телеграмме Путина.

В заключение президент России пожелал всем гражданам Китайской Народной Республики «счастья и процветания».

В августе Путин уже говорил о небывало высоком уровне экономических отношений РФ и КНР. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов. По объему двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, объяснил глава государства, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств - внешнеторговых партнеров Китая.