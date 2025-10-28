МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
CNBC News: без выплаты $1 трлн Маск может уйти из Tesla

Без Илона Маска компания может потерять значительную стоимость.
Виктория Бокий 2025-10-28 03:43:12
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский миллиардер Илон Маск может уйти из компании Tesla, если ему не выплатят $1 трлн в рамках компенсационного пакета. Об этом сообщает CNBC News со ссылкой на председателя совета директоров автопроизводителя.

По данным телеканала, акционеров компании предупредили, что они должны проголосовать за выплату своему гендиректору Маску, иначе он может покинуть Tesla.

По словам главы совета директоров, без Илона Маска компания может потерять значительную стоимость. Она назвала миллиардера «ключом к будущему автопроизводителя», так как организация выходит за рамки обычной автокомпании, уделяя особое внимание автопилоту и роботам.

Известно, что крупнейшая консалтинговая компания по доверенностям рекомендовала акционерам проголосовать против выплаты Илону Маску из-за «астрономической» суммы. Профсоюзы и корпоративные наблюдатели также запустили кампанию против этого компенсационного пакета.

Как утверждает Денхолм, дело по меньшей мере связано с компенсацией, а по большей – с влиянием на голосование. Илон Маск хочет иметь достаточный авторитет, чтобы «плохие вещи не могли случиться с искусственным интеллектом». Под «плохими вещами» подразумеваются опасения по поводу контроля над «армией роботов».

Если выплата все же будет одобрена, то Маск сможет увеличить долю в компании примерно до 25%. Этого он и требовал в течение последнего года.

Ранее Илон Маск заявлял, что его компания создаст армию из человекоподобных роботов Optimus численностью в миллион единиц. Он рассчитывает, что первый прототип должен быть готов в феврале-марте 2026 года.

