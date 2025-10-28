МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бомбардировщики В-1В ВВС США совершили пролет у границы Венесуэлы

Миссия стала третьим подобным полетом американских бомбардировщиков, начиная с 15 октября.
Дарья Ситникова 2025-10-28 03:34:34
© Фото: Sra Andrew Kobialka Planetpix, Keystone Press Agency, Global Look Press

В понедельник несколько бомбардировщиков B-1B Lancer Военно-воздушных сил США совершили очередной пролет около границы Венесуэлы с целью «демонстрации силы». Об этом сообщил американский журнал Air & Space Forces.

«Несколько бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США 27 октября пролетели вблизи Венесуэлы в рамках очередной демонстрации силы США», - указано в материале.

Уточняется, что бомбардировщики вылетели из штата Северная Дакота с авиабазы Гранд-Форкс и продолжили двигаться на юг с включенными транспондерами. Согласно данным слежения за полетом, В-1 дозаправились над Флоридой при помощи самолетов-заправщиков с авиабазы Макдилл и продолжили движение.

Миссия стала третьим подобным полетом американских бомбардировщиков с 15 октября. В Пентагоне эти действия охарактеризовали, как «демонстрацию бомбардировочной атаки», пишет Life.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Америка может начать наземную операцию против наркоторговлев в Венесуэле. Это заявление он сделал во время заседания, на котором рассматривались промежуточные результаты «войны с наркокартелями».

Напомним, с начала сентября 2025 года Белый дом объявил борьбу с венесуэльскими наркодельцами и даже перешел к активным действиям. Так, 3 октября американцы ударили по судну наркокартеля у берегов Венесуэлы. Тоже самое произошло и 14, и 17 октября.

#сша #венесуэла #ВВС США #b-1b lancer
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 