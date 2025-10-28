Бомбардировщики В-1В ВВС США совершили пролет у границы Венесуэлы

В понедельник несколько бомбардировщиков B-1B Lancer Военно-воздушных сил США совершили очередной пролет около границы Венесуэлы с целью «демонстрации силы». Об этом сообщил американский журнал Air & Space Forces.

«Несколько бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США 27 октября пролетели вблизи Венесуэлы в рамках очередной демонстрации силы США», - указано в материале.

Уточняется, что бомбардировщики вылетели из штата Северная Дакота с авиабазы Гранд-Форкс и продолжили двигаться на юг с включенными транспондерами. Согласно данным слежения за полетом, В-1 дозаправились над Флоридой при помощи самолетов-заправщиков с авиабазы Макдилл и продолжили движение.

Миссия стала третьим подобным полетом американских бомбардировщиков с 15 октября. В Пентагоне эти действия охарактеризовали, как «демонстрацию бомбардировочной атаки», пишет Life.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Америка может начать наземную операцию против наркоторговлев в Венесуэле. Это заявление он сделал во время заседания, на котором рассматривались промежуточные результаты «войны с наркокартелями».

Напомним, с начала сентября 2025 года Белый дом объявил борьбу с венесуэльскими наркодельцами и даже перешел к активным действиям. Так, 3 октября американцы ударили по судну наркокартеля у берегов Венесуэлы. Тоже самое произошло и 14, и 17 октября.