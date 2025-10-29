Беспилотные расчеты ВДВ выбили технику и антенны ВСУ в Сумской области

Воины Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Сумской области нашли и ликвидировали замаскированные объекты и технику ВСУ, а также элементы системы управления дронами. Найти такие скрытые объекты очень сложно.

Сперва десантники проводят разведку. С помощью малозаметных беспилотников бойцы наблюдают за территорией и ищут пункты управления и другие военные объекты. Они отмечают тщательно спрятанные антенны, необычные формы среди веток деревьев, кабели, проведенные в странных местах, источники питания, скрытые в лесу или в разрушенных зданиях.

Когда есть предположения о наличии вражеского объекта, операторы дронов тщательно его проверяют. Нужно быть уверенными, что ретранслятор работает и активен, чтобы нанести удар. После подтверждения цели в работу включаются ударные беспилотники.

Уничтожение деталей управления дронами - антенн или ретрансляторов - сильно осложняет координацию действий БПЛА врага. Это существенно снижает его возможности в разведке и ударах.

Ранее в Минобороны показали кадры боевой работы дронов центра «Рубикон» на Сумском направлении. Расчеты подавили артиллерию и средства связи ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.