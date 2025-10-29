МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Беспилотные расчеты ВДВ выбили технику и антенны ВСУ в Сумской области

Уничтожение антенн или ретрансляторов сильно осложняет координацию действий БПЛА врага.
2025-10-29 05:00:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Воины Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Сумской области нашли и ликвидировали замаскированные объекты и технику ВСУ, а также элементы системы управления дронами. Найти такие скрытые объекты очень сложно.

Сперва десантники проводят разведку. С помощью малозаметных беспилотников бойцы наблюдают за территорией и ищут пункты управления и другие военные объекты. Они отмечают тщательно спрятанные антенны, необычные формы среди веток деревьев, кабели, проведенные в странных местах, источники питания, скрытые в лесу или в разрушенных зданиях.

Когда есть предположения о наличии вражеского объекта, операторы дронов тщательно его проверяют. Нужно быть уверенными, что ретранслятор работает и активен, чтобы нанести удар. После подтверждения цели в работу включаются ударные беспилотники.

Уничтожение деталей управления дронами - антенн или ретрансляторов - сильно осложняет координацию действий БПЛА врага. Это существенно снижает его возможности в разведке и ударах.

Ранее в Минобороны показали кадры боевой работы дронов центра «Рубикон» на Сумском направлении. Расчеты подавили артиллерию и средства связи ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #ВСУ #антенны #сумская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 