Аксаков: правительство и ЦБ не допустят резкого роста цен на жилье

В России не должен случиться резкий скачок цен на жилье, заявил в эфире «Звезды» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что Центробанк не собирается быстро снижать ключевую ставку. Регулятор ориентируется на уровень инфляции.

«На рынке жилья сейчас цены несколько стабилизировались. Они не растут, но и, к сожалению, не падают», - сказал депутат.

По его словам, крупные игроки, которые работают на рынке недвижимости, ожидают снижения ключевой ставки и роста спроса на жилье. Однако раньше на рынок влияла массовая льготная ипотека, а теперь ее нет, указал глава комитета по финансовому рынку.

«Поэтому я не ожидаю резкого всплеска спроса на жилье и, соответственно, повышения цен. Во всем мире инвестиции в жилье выгодны, но в долгосрочном периоде. Такого резкого всплеска цен на жилье, как это было совсем недавно, больше не будет. Я надеюсь, правительство вместе с Центральным банком просто не допустят массовых льготных программ, стимулирующих цены на жилье», - подчеркнул Аксаков.

Депутат также прокомментировал влияние на инфляционные ожидания цен на бензин. Он заявил, что правительство и Федеральная антимонопольная служба должны следить за поведением монополистов и субъектов хозяйственной деятельности, которые диктуют цены на рынке.

Ранее сообщалось, что Минфин с 1 февраля скорректирует правила льготных программ «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека». В частности, супруги больше не смогут оформить два отдельных льготных кредита, как раньше. Теперь семейная пара может взять ипотеку по госпрограмме один раз в качестве созаемщиков.