Российские космонавты впервые вышли в открытый космос в новых скафандрах

Отмечается, что космонавты установят уникальную аппаратуру эксперимента «Экран-М» для выращивания полупроводников в открытом космосе.
Дарья Ситникова 2025-10-16 21:37:09
© Фото: Vkontakte/roscosmos

Российские космонавты впервые вышли в открытый космос в новейших российских скафандрах «Орлан-МКС». Трансляцию ведет «Роскосмос».

Уточняется, что скафандры «Орлан-МКС» отличается от предыдущей серии своей внутренней герметичной оболочкой, которая изготовлена из высокотехнологичной ткани. Она имеет большой ресурс, а также оснащена новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает комфортную температуру для оператора. Также изделия отличаются импортозамещенным дисплеем бортового компьютера.

Ожидается, что продолжительность внекорабельной деятельности составит 5 часов 38 минут. За это время космонавты установят уникальную аппаратуру эксперимента «Экран-М» для выращивания полупроводников в открытом космосе.

Также они демонтируют с модуля «Звезда» камеру высокого разрешения HRС и очистят один из иллюминаторов данного модуля. Также снимут с модуля «Поиск» кассету-контейнер. Для выполнения этой операции будет использована роботизированная рука-манипулятора ERA.

До этого российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов впервые рассказали о Земле с орбиты МКС для незрячих людей. Они передали свои наблюдения за горными массивами, засушливыми пустынями и атмосферой Земли.

#космос #роскосмос #космонавты #скафандры
