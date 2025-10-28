В Париже предстали перед судом 10 интернет-обидчиков Брижит Макрон

В Париже начался судебный процесс по делу о кибербуллинге в адрес первой леди Франции Брижит Макрон. Десять человек обвиняют в распространении ложных сведений о супруге президента Эмманюэля Макрона, пишет 360.ru со ссылкой на RTL.

Восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет ответят перед судом за распространение слухов о том, что Брижит Макрон скрывает свой настоящий биологический пол*. Ее также упрекают за большую разницу в возрасте с мужем.

Публикации в социальных сетях, которые распространяли обвиняемые, сопровождались оскорбительными комментариями о внешности, возрасте и личной жизни первой леди. Травля началась еще четыре года назад, из недавних и самых скандальных публичных заявлений - расследование журналистки Кэндис Оуэнс на тему настоящего пола* Макрон.

Некоторые подсудимые распространяли материалы американской активистки. На Оуэнс чета Макрон уже подала иск о клевете в США.

Среди обвиняемых - муниципальный депутат из Соны и Луары, парижский галерист, преподаватель из Сены и Марны, а также представители конспирологической интернет-среды. Отмечается, что к суду привлекли самых агрессивных участников кампании.

Ранее сообщалось о том, что судебные заседания пройдут 27 и 28 октября. Дело о кибертравле начали рассматривать вчера.

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.