FPV-дрон поразил украинский бронетранспортер М113 в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает о поражении вражеского бронетранспортера М113 в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Также в опубликованной российским оборонным ведомством подборке можно заметить, как операторы наших дронов-камикадзе поражают и другие неприятельские объекты. Например, автотранспорт, который активно используют боевики ВСУ в зоне боевых действий.

Помимо этого, достается украинским элементам связи и РЭБ, наземным робототехническим комплексам и пунктам временной дислокации подразделений противника. Также российские дроноводы сбивают вражеские беспилотники, расчищая небо.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы сбили высотные беспилотники врага в Днепропетровской области. Это позволило предотвратить получение противником разведданных о расположении российских подразделений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.