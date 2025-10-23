МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дрон поразил украинский бронетранспортер М113 в зоне спецоперации

Вражеская бронетехника стала добычей расчета Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
Минобороны России сообщает о поражении вражеского бронетранспортера М113 в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Также в опубликованной российским оборонным ведомством подборке можно заметить, как операторы наших дронов-камикадзе поражают и другие неприятельские объекты. Например, автотранспорт, который активно используют боевики ВСУ в зоне боевых действий. 

Помимо этого, достается украинским элементам связи и РЭБ, наземным робототехническим комплексам и пунктам временной дислокации подразделений противника. Также российские дроноводы сбивают вражеские беспилотники, расчищая небо. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы сбили высотные беспилотники врага в Днепропетровской области. Это позволило предотвратить получение противником разведданных о расположении российских подразделений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #бронетранспортер #M-113 #Рубикон #FPV-дроны
