МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории

Порывы ветра могут составлять 33 м/с.
Константин Денисов 2025-10-26 01:59:35
© Фото: NOAA, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Тропический шторм «Мелисса», бушующий в Атлантическом океане, усилился до урагана первой категории. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Скорость передвижения «Мелиссы» составляет 2 км/ч, а порывы ветра могут достигать 33 м/с. В Ямайке и Гаити объявлено штормовое предупреждение.

В конце сентября тайфун «Регаса» - ураган максимальной, пятой категории - обрушился на Тайвань. В результате разгула стихии погибли 14 человек, а многочисленные российские туристы застряли в стране из-за приостановки работы аэропортов.

#в стране и мире #ураган #шторм #Атлантический океан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 