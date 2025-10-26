Тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории

Тропический шторм «Мелисса», бушующий в Атлантическом океане, усилился до урагана первой категории. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Скорость передвижения «Мелиссы» составляет 2 км/ч, а порывы ветра могут достигать 33 м/с. В Ямайке и Гаити объявлено штормовое предупреждение.

В конце сентября тайфун «Регаса» - ураган максимальной, пятой категории - обрушился на Тайвань. В результате разгула стихии погибли 14 человек, а многочисленные российские туристы застряли в стране из-за приостановки работы аэропортов.