Картаполов объяснил, как резервисты будут защищать критические объекты

Мобильные огневые группы должны быть включены в общую систему ПВО.
Владимир Рубанов 2025-10-28 16:50:36
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Законопроект о резервистах принят, чтобы повысить эффективность системы ПВО и обезопасить критически важные объекты, рассказал «Звезде» глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Резервисты смогут выполнять задачи в составе маневренных огневых групп по повышению защиты объектов.

«Они будут включены в состав подразделений, взводов. Эти подразделения будут делиться на маневренные огневые группы. Каждая группа будет оснащаться автомобилем повышенной проходимости. На нем будет соответствующее вооружение», - уточнил Картаполов.

По его словам, резервисты будут выполнять задачи под руководством опытных офицеров из структур противовоздушной обороны. Такие огневые группы не могут действовать самостоятельно, они должны быть включены в общую систему ПВО, получать оповещение от пунктов управления и отчитываться о выполнении задач.

Сейчас в резерве находится около 30 тысяч человек, сказал глава комитета по обороне. Сколько людей нужно для таких задач, посчитает Генеральный штаб вместе с представителями критически важных объектов.

«В первую очередь сейчас речь идет о тех регионах, которые находятся под угрозой ударов беспилотников. Но в принципе в перспективе, я думаю, это может быть распространено на всю территорию страны. Во всяком случае, мы полагаем, что эта практика себя оправдает», - заключил депутат.

Госдума во вторник приняла законопроект о сборах резервистов для защиты объектов энергетики, транспорта и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский подчеркивал, что документ не затрагивает всех граждан.

#пво #беспилотники #Андрей Картаполов #сборы #наш эксклюзив #резервисты #мобильные огневые группы
