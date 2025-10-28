Шойгу заявил, что меньше 1% украинских беспилотников долетают до цели

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что меньше 1% беспилотников, применяемых против России, достигает намеченных целей.

«Если говорить о процентном соотношении, то меньше 1% беспилотников долетает. Но меньше 1% - это тоже достижение. Могу сказать одно, что все нефтяные и газовые компании принимают максимальные меры для защиты объектов. Эти меры, могу еще раз повторить, и инженерного характера, и установки мобильных огневых групп, которые занимаются поражением летающих объектов», - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что атаки преследуют цель создать дефицит и посеять панику - вплоть до нарушения посевной кампании и отопительного сезона, - однако у страны достаточные резервы для их нейтрализации. Повреждения, добавил Шойгу, фиксируются, но устраняются оперативно и не приводят к серьезной дестабилизации снабжения топливом, продовольствием или теплом.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский 22 октября провел брифинг, посвященный разъяснению положений законопроекта о привлечении резервистов к защите объектов жизнеобеспечения на территории страны. Он пояснил, что разрабатываемый законопроект касается только граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве.

Они смогут привлекаться для противодействия беспилотникам только в пределах своего региона, не направляются в зону СВО и не подлежат мобилизации, уточнил представитель Генштаба. Резервистам сохраняются рабочие места и гарантии, предусмотренные законодательством.