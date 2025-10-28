МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле назвали тревожными планы Парижа перебросить военных на Украину

Костяк французского контингента составляют бойцы из стран Латинской Америки, их уже разместили в Польше и снабдили оружием и техникой.
Ян Брацкий 2025-10-28 14:16:10
© Фото: Alexander Welscher, dpa, Global Look Press

В Кремле назвали тревожными данные о предполагаемых планах Франции ввести на территорию Украины воинский контингент. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная», - сказал представитель Кремля.

Рассуждая о планах официального Парижа, Песков добавил, что сегодня большинство стран Евросоюза находятся в милитаристском мейнстриме. Российские военные регулярно слышат в радиоэфире иностранную речь. Наемники из других государств уничтожаются на линии боевого соприкосновения, резюмировал Песков. Не оставила без внимания планы Эмманюэля Макрона и официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она призвала главу Пятой республики отправить французских солдат охранять музеи страны, учитывая положение с безопасностью и правопорядком.

Ранее в Службе внешней разведки сообщили о планах французского Генштаба направить на Украину контингент численностью до 2 000 солдат. Сейчас во Франции экстренно готовят дополнительные места в госпиталях, а врачи проходят спецподготовку в полевых условиях, отмечается в докладе пресс-бюро СВР. Костяк легиона составляют бойцы из стран Латинской Америки. Они уже размещены на территории Польши, а также снабжены всем необходимым. В ближайшем будущем планируется их переброска в центральные регионы Украины, отметили в Службе внешней разведки.

#в стране и мире #Франция #Украина #Кремль #свр #воинский контингент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 