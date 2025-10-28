В Кремле назвали тревожными данные о предполагаемых планах Франции ввести на территорию Украины воинский контингент. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная», - сказал представитель Кремля.

Рассуждая о планах официального Парижа, Песков добавил, что сегодня большинство стран Евросоюза находятся в милитаристском мейнстриме. Российские военные регулярно слышат в радиоэфире иностранную речь. Наемники из других государств уничтожаются на линии боевого соприкосновения, резюмировал Песков. Не оставила без внимания планы Эмманюэля Макрона и официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она призвала главу Пятой республики отправить французских солдат охранять музеи страны, учитывая положение с безопасностью и правопорядком.

Ранее в Службе внешней разведки сообщили о планах французского Генштаба направить на Украину контингент численностью до 2 000 солдат. Сейчас во Франции экстренно готовят дополнительные места в госпиталях, а врачи проходят спецподготовку в полевых условиях, отмечается в докладе пресс-бюро СВР. Костяк легиона составляют бойцы из стран Латинской Америки. Они уже размещены на территории Польши, а также снабжены всем необходимым. В ближайшем будущем планируется их переброска в центральные регионы Украины, отметили в Службе внешней разведки.