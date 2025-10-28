По указанию президента Франции Эммануэля Макрона Генштаб готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч солдат. Все это обосновывается помощью киевскому режиму, заявили в Службе внешней разведки России.

Во Франции экстренно готовят дополнительные места в госпиталях, а врачи проходят спецподготовку для работы в полевых условиях. Французы вполне разумно учитывают историческое прошлое, отмечает пресс-бюро СВР.

«Макрон известен тем, что мечтает о "лаврах" Наполеона. Однако историю он изучал позорно плохо», - говорится в сообщении.

Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Легионеры уже размещены на границе с Польшей, их снабжают вооружением и военной техникой. В ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины.

На случай утечки информации о готовящейся интервенции Макрон намерен заявить, что речь идет о небольшой группе инструкторов. Те якобы прибывают на Украину для обучения мобилизованных ВСУ.

Ранее Макрон заявил, что собирается передать Украине истребители Mirage и ракеты Aster. На официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х говорится, что решение было принято в рамках программы по усилению военной поддержки Киеву.