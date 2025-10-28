МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гэллоуэй рассказал, как его 9 часов допрашивали в Лондоне «из-за Лаврова»

Он не понимает, какое отношение к терроризму имели вопросы о главе МИД РФ во время допроса.
Россина Бодрова Гоар Хачатурян 2025-10-28 14:49:53
© Фото: Jonathan Nicholson, ZUMAPRESS, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Свобода слова и свобода самовыражения в Великобритании безжалостно подавляются, заявил лидер местной Рабочей партии Джордж Гэллоуэй. Недавно его с женой допрашивали 9 часов в аэропорту Лондона из-за их симпатии к главе МИД РФ Сергею Лаврову.

В беседе с корреспондентом «Звезды» Россиной Бодровой он отметил, что допрашивавшая антитеррористическая полиция самым настоящим образом терроризировала их с супругой. Террор в Великобритании называется антитеррором, сказал Гэллоуэй.

«По возвращении меня остановит полиция, как это было несколько недель назад, когда мы с моей женой возвращались из Москвы», - поделился он.

Политик рассказал, что не понимает, какое отношение к терроризму имели вопросы о Сергее Лаврове. С его слов, именно эти действия британской полиции и являются политическим террором.

«Для меня в моем визите сюда нет ничего, кроме попытки внести свой вклад - ради моих шестерых детей - в предотвращение Третьей мировой войны», - заключил он.

Напомним, в конце сентября в лондонском аэропорту задержали Джорджа Гэллоуэя и его жену Путри Пертиви на основании закона о борьбе с терроризмом. Во время допроса полиция пыталась выяснить у супругов их отношение к Сергею Лаврову.

#Сергей Лавров #Великобритания #наш эксклюзив #Допрос #Джордж Гэллоуэй
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 