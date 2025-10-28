Свобода слова и свобода самовыражения в Великобритании безжалостно подавляются, заявил лидер местной Рабочей партии Джордж Гэллоуэй. Недавно его с женой допрашивали 9 часов в аэропорту Лондона из-за их симпатии к главе МИД РФ Сергею Лаврову.

В беседе с корреспондентом «Звезды» Россиной Бодровой он отметил, что допрашивавшая антитеррористическая полиция самым настоящим образом терроризировала их с супругой. Террор в Великобритании называется антитеррором, сказал Гэллоуэй.

«По возвращении меня остановит полиция, как это было несколько недель назад, когда мы с моей женой возвращались из Москвы», - поделился он.

Политик рассказал, что не понимает, какое отношение к терроризму имели вопросы о Сергее Лаврове. С его слов, именно эти действия британской полиции и являются политическим террором.

«Для меня в моем визите сюда нет ничего, кроме попытки внести свой вклад - ради моих шестерых детей - в предотвращение Третьей мировой войны», - заключил он.

Напомним, в конце сентября в лондонском аэропорту задержали Джорджа Гэллоуэя и его жену Путри Пертиви на основании закона о борьбе с терроризмом. Во время допроса полиция пыталась выяснить у супругов их отношение к Сергею Лаврову.