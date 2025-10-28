МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Набиуллина назвала скидки на маркетплейсах несправедливой конкуренцией

В осеннюю сессию депутаты Госдумы РФ могут рассмотреть законопроект о равном доступе к маркетплейсам для всех партнеров и пользователей.
Ян Брацкий 2025-10-28 13:38:09
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Скидки маркетплейсов при оплате товаров являются не совсем справедливой конкуренцией. Такого мнения придерживается глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она стала одним из ключевых спикеров на совместном заседании комитетов Государственной думы РФ по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие два года.

«Скидки не являются скрытой формой эмиссии, а вот скрытой формой конкурентной борьбы - являются <...> Банки не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», - цитирует РИА Новости заявление Набиуллиной.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил обеспечить равный доступ к маркетплейсам для всех партнеров и пользователей. Это же касается и единой стоимости товаров вне зависимости от способа оплаты, уточнил он. Соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение депутатов в осеннюю сессию.

Интерес к маркетплейсам сегодня проявляют не только продавцы востребованных товаров и их покупатели, но и мошенники. Ранее в пресс-службе МВД России сообщили об одной из самых популярных схем «развода» покупателей, даже если они уже не пользуются услугами онлайн-площадки. Злоумышленники используют старые телефонные номера, которые были оформлены на владельцев аккаунтов. Покупая такой номер, мошенники получают доступ к учетной записи его бывшего владельца на маркетплейсе. Далее покупка оплачивается с карты прежнего абонента.

