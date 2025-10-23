В МВД рассказали о новом способе обмана через маркетплейсы

В МВД предупредили о новом способе обмана граждан на маркетплейсах. Об в пресс-службе ведомства рассказали ТАСС.

Злоумышленники используют старые телефонные номера, которые были оформлены на владельцев аккаунтов. Покупая такой номер, мошенники получают доступ к учетной записи его бывшего владельца на маркетплейсе.

После это они оформляют покупку и оплачивают ее с помощью банковской карты прежнего абонента, которая была привязана к этому номеру. Таким образом, нужно вовремя обновлять свои данные в аккаунтах.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали схему обмана пенсионеров через льготы на оплату связи. На эту уловку часто попадаются пенсионеры.