Кортунов считает предсказуемым результат переговоров США и Японии

Переговоры лидеров Японии и США не принесли «ничего принципиально нового». Так считает эксперт международного клуба «Валдай», политолог Андрей Кортунов. Свое мнение он выразил в беседе со «Звездой».

По мнению политолога, Соединенные Штаты и Япония достигли договоренностей по конкретным вопросам, в том числе по снижению тарифов, по сравнению с предварительными требованиями Трампа. Также есть «обязательства по инвестициям» в Японию. Есть и обратные договоренности по инвестициям в США. Но все это требует «уточнения и конкретизации», потому что у сторон имеются разногласия.

«Но в целом Япония как была одним из более явных союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так она им и остается, особенно с учетом озабоченности Японии ростом экономической и военной мощи Китая», - считает Кортунов.

Он пояснил, что Япония будет и в дальнейшем зависеть от американской торговли, в том числе от поставок ресурсов, необходимых для развития японской промышленности. При этом она будет поддерживать США в многосторонних проектах в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Визит вполне предсказуемый, он был достаточно помпезный. Японские гости на нем рассчитывали, что смогут привлечь внимание Трампа формальными мероприятиями, такими как встреча с императором, но я думаю, что результаты этого визита были в принципе предсказуемы», - заключил политолог.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали соглашение о «новом золотом веке» в отношениях между двумя государствами. Также был подписан меморандум о взаимопонимании относительно стратегических инвестиций и достигнуто соглашение по программе поставок полезных ископаемых и редкоземельных металлов за счет добычи и переработки. Достигнутые договоренности, по заявлению Вашингтона, призваны стимулировать экономический рост США и Японии и «неуклонно способствовать глобальному процветанию».