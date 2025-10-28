МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД рассказали, в каком случае можно не менять автономера без триколора

Исключения по обязательному наличию на автомобильном номере флага предусмотрены только для машин членов дипломатического корпуса.
Ян Брацкий 2025-10-28 10:32:42
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Автомобилисты, получившие номерные знаки до вступления в силу изменений об обязательном наличии на них российского триколора, не обязаны их менять. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. Напомним, наличие флага на автомобильных номерах стало обязательным с января этого года, после вступления в силу соответствующего ГОСТа.

«Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Сейчас в регистрационных подразделениях ГИБДД выдаются знаки в строгом соответствии с действующим стандартом, уточнили в ведомстве. Автовладельцам, установившим на свои машины нестандартные номерные знаки, грозит штраф в 500 рублей, предупредили в правоохранительных органах. Исключение предусмотрено для автомобилей членов дипломатического корпуса.

Впервые о необходимости приведения всех автомобильных номеров к единому стандарту заговорили в прошлом году. Соответствующее предложение разработали в Научном центре безопасности дорожного движения МВД, исходя из инициативы депутатов Госдумы РФ. До этого автомобилисты могли получать номера в ГИБДД или в частных компаниях. Соответственно, им выдавали знаки с триколором или без. Во втором случае причины могут быть самыми разными. Некоторые водители, например, опасаются нападения вандалов на автомобиль с российским флагом на номере.

#водители #ГИБДД #ГОСТ #МВД России #триколор #автономера
