В МВД предложили сделать обязательным флаг РФ на номерах автомобилей

В России хотят сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерах. Соответствующую поправку к ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» подготовил Научный центр безопасности дорожного движения МВД по предложению председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что в настоящее время автомобилисты при регистрации или перерегистрации транспортного средства могут получить номера в ГИБДД или в частных компаниях. В первом случае владельцу авто по умолчанию выдают номерной знак с российским флагом, во втором - гражданин в праве выбирать номер с триколором или без. Зачастую номера без флагов заказывают те, кто опасается, что на них нападут антироссийские вандалы или из идейных соображений, уточняет издание.

Исключение могут сделать для номеров автомобилей членов дипломатического корпуса, для них значок будет факультативным.

Штраф за нарушение ГОСТа, который регулирует размеры знака, наличие там разрешенных цифр, букв и обозначение региона регистрации транспортного средства, составляет 500 рублей. По данным «Ъ», пока неясно, будет ли наказание для водителей, которые получили номера без триколора до внесения поправок. При этом Хинштейн заявил изданию, что норма не будет иметь обратной силы. В МВД пообещали, что поправки к ГОСТу внесут до конца этого года.