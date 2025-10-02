МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пункт управления БПЛА врага разлетелся на куски от попадания «Краснополя»

Видеозапись демонстрирует точное и красивое попадание по цели - украинский пункт управления беспилотниками разлетелся на куски с первого же снаряда.
2025-10-02 11:51:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении украинского пункта управления беспилотниками на Красноармейском направлении. Это сделал расчет самоходки «Мста-С».

Противник замаскировал свой пункт управления в полуразрушенном здании в одном из населенных пунктов. Но он все равно не скрылся от зорких глаз операторов российских беспилотников. Полученные координаты тут же передали артиллеристам. 

После этого по неприятелю ударили 152-миллиметровым корректируемым боеприпасом «Краснополь». Цель удалось поразить первым же снарядом. Российское оборонное ведомство уточнило, что наведение осуществлялось при поддержке БПЛА «Орлан-30».

Ранее сообщалось, что расчет боевой машины РСЗО «Торнадо-Г» поразил опорник ВСУ и поддержал пехоту под Константиновкой. Также старший офицер батареи рассказал «Звезде», как удалось поразить реактивными снарядами украинский бронетранспортер в движении. Он отметил, что это было непросто, но получилось добиться результата. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #краснополь #орлан-30 #Мста-С #красноармейское направление
