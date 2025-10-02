Пункт управления БПЛА врага разлетелся на куски от попадания «Краснополя»

Минобороны России сообщает о поражении украинского пункта управления беспилотниками на Красноармейском направлении. Это сделал расчет самоходки «Мста-С».

Противник замаскировал свой пункт управления в полуразрушенном здании в одном из населенных пунктов. Но он все равно не скрылся от зорких глаз операторов российских беспилотников. Полученные координаты тут же передали артиллеристам.

После этого по неприятелю ударили 152-миллиметровым корректируемым боеприпасом «Краснополь». Цель удалось поразить первым же снарядом. Российское оборонное ведомство уточнило, что наведение осуществлялось при поддержке БПЛА «Орлан-30».

Ранее сообщалось, что расчет боевой машины РСЗО «Торнадо-Г» поразил опорник ВСУ и поддержал пехоту под Константиновкой. Также старший офицер батареи рассказал «Звезде», как удалось поразить реактивными снарядами украинский бронетранспортер в движении. Он отметил, что это было непросто, но получилось добиться результата.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.