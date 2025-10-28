Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за полет

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий второй раз за свой полет выйдут в открытый космос с борта МКС. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Выход в открытый космос — уже завтра! На МКС завершаются последние приготовления к работам за бортом станции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот раз космонавты установят импульсный плазменный инжектор для эксперимента на Многоцелевом лабораторном модуле «Наука». Известно, что выход в открытый космос запланирован на 17.19 по московскому времени 28 октября.

После того, как основная задача будет сделана, космонавты выполнят еще и дополнительные: они очистят иллюминатор «Науки», заменят на этом же модуле кассету в аппаратуре эксперимента «Экран-М» для выращивания полупроводников, а также перенесут внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.

В материалах госкорпорации рассчитана продолжительность работы в открытом космосе. Все поставленные задачи должны быть выполнены в течение шести часов 28 минут.

Напомним, что предыдущий выход российских космонавтов в открытый космос состоялся 16 октября. За пять часов 38 минут они установили уникальную аппаратуру эксперимента «Экран-М» для выращивания полупроводников в открытом космосе. С модуля «Звезда» демонтировали камеру высокого разрешения HRС и очистили один из иллюминаторов данного модуля.