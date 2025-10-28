Мерц занял предпоследнее место в рейтинге популярных политиков ФРГ

На фоне неоднозначных заявлений о миграции канцлер Германии Фридрих Мерц опустился на предпоследнее место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса INSA по заказу газеты Bild.

Канцлер ФРГ переместился с 13-й на 19-ю строчку в списке самых популярных политиков страны, его рейтинг составляет 35%. Лидером в списке до сих пор остается министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) с 51,2% голосами. Второе место занимает премьер-министр Баварии - лидер ХСС Маркус Зедер (41,2%).

В рейтинге популярности политических сил страны по прежнему лидирует «Альтернатива для Германии» с 26% голосов. На втором месте консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 24,5%. Сам же опрос проводился с 24 по 27 октября, в нем приняли участие 2 004 человека.

До этого глава МВД ФРГ Александер Добриндт заявил, что проживающие на территории мигранты изменили облик городов. С его слов, отождествление нелегальной и легальной миграции - это ошибка. Из-за этого в городах ФРГ наблюдается перегрузка как на рынках жилья, так и в системе здравоохранения.