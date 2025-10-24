МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Чемпионский характер»: Дегтярев о выступлении гимнастки Мельниковой в Джакарте

Российская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала два золота на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте.
Игнат Далакян 2025-10-24 12:23:04
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала два золота на чемпионате мира в Индонезии. Первое место сначала спортсменка завоевала в многоборье, следом - в опорном прыжке.

С победой россиянку поздравил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Это важное достижение для Федерации гимнастики России и большая радость для всех любителей этого вида спорта в нашей стране», - сказал он «Звезде».

Он отметил интригующее выступление Мельниковой. По его словам, спортсменка стартовала уверенно, затем допустила ошибку на бревне.

«Тем не менее смогла собраться, проявить чемпионский характер и блестяще выступить в вольных упражнениях, обеспечив себе в итоге первое место», - рассказал министр.

Дегтярев также добавил, что Ангелина блестяще выступила на Олимпийских играх в Токио, завоевав золотую медаль, а затем в том же году впервые стала чемпионкой мира. По словам министра спорта РФ, сегодняшняя победа подтвердила ее статус лидера в спортивной гимнастике.

«Как известно, стабильность - главный признак настоящего мастерства», - подытожил Дегтярев.

Впереди ожидаются выступления в финале чемпионата на отдельных снарядах. Кроме Ангелины Мельниковой, выступят Анна Калмыкова, Лейла Васильева и мужская сборная России.

#Спорт #Победа #чемпионат мира #наш эксклюзив #золото #михаил дегтярев #спортивная гимнастика #гимнастка #ангелина мельникова
