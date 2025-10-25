МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гладков: ударом ВСУ повреждена плотина Белгородского водохранилища

Жителям населенных пунктов, которым грозит затопление, предложили переехать в пункты временного размещения.
Глеб Владовский 2025-10-25 12:11:41
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Украинские боевики нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.

«В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что жителям населенных пунктов, которым грозит затопление, предлагают выезд в пункты временного размещения. Всего под ударом могут оказаться около 1000 человек.

Ранее сообщалось, что ночью над Россией перехватили 121 украинский дрон. Из них - девять сбили над Белгородской областью.

#белгородская область #плотина #Вячеслав Гладков #удары всу #Белгородское водохранилище
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 