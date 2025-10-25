Гладков: ударом ВСУ повреждена плотина Белгородского водохранилища

Украинские боевики нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.

«В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища. Понимаем, что враг может попытаться еще раз ударить и разрушить плотину. Если это произойдет, будет угроза подтопления поймы реки», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что жителям населенных пунктов, которым грозит затопление, предлагают выезд в пункты временного размещения. Всего под ударом могут оказаться около 1000 человек.

Ранее сообщалось, что ночью над Россией перехватили 121 украинский дрон. Из них - девять сбили над Белгородской областью.