Южная Корея планирует отправить в Россию спецпосланника

Спецпосланник Южной Кореи может посетить Россию. Президент Республики Ли Чжэ Мен обдумывает возможность такой поездки.

«Президентский офис рассматривает возможность отправки специального посланника в Россию на фоне укрепления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном», - передает Yonhap.

Сеул планирует отправить спецпосланников в десять стран, и Россия - одна из них. Также южнокорейские дипломаты могут посетить Индию, Австралию, Канаду, государства-участники Евросоюза. Целью визитов станет расширение дипломатических связей.

«Это правда, что наше правительство стремится к возможности отправить специальных посланников в ведущие страны мира», - отметили в офисе президента.

В администрации Ли Чжэ Мена подчеркнули, что спецпосланники передадут мнение нового правительства по вопросам международной политики и управления.

Ранее российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев оценил шансы возобновления прямого авиасообщения между РФ и Южной Кореей. Он отметил, что это вопрос желания и что перспективы в этом направлении хорошие.