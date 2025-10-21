Расчет «Мсты-Б» сорвал инженерные работы по возведению блиндажей ВСУ

Минобороны России сообщает о срыве попыток противника оборудовать новые блиндажи и огневые точки в Днепропетровской области. Это сделал расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Восток».

Участки местности, где неприятель оборудовал новые оборонительные сооружения, удалось выявить при помощи воздушной разведки. Уточнив координаты, расчеты БПЛА передали данные артиллеристам, которые выполнили серию прицельных выстрелов.

Уточняется, что в ходе нанесения артиллерийских ударов удалось не только смешать с землей инженерные сооружения, но и ликвидировать выполнявший работы личный состав.

Ранее сообщалось, что расчет гаубицы «Мста-С» сорвал ротацию боевиков ВСУ на Харьковском направлении. В тот раз стрельба 152-миллиметровыми снарядами велась на более чем 20-километровую дистанцию.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.