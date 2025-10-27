МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Собянин: сбит 17-й за ночь летевший на Москву беспилотник

На месте, куда упали обломки вражеских БПЛА, работают специалисты столичных экстренных служб.
Виктория Бокий 2025-10-27 02:17:09
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще нескольких сбитых беспилотниках противника. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Сбитый дрон стал семнадцатым уничтоженным за текущую ночь. Беспилотники противника пытались атаковать столицу.

По данным градоначальника, на месте, куда упали обломки вражеских БПЛА, работают специалисты столичных экстренных служб. Они ликвидируют последствия вражеских атак.

Ранее сообщалось о трех сбитых беспилотниках. Тогда было известно о шести попытках врага атаковать дронами Москву.

#Москва #пво #бпла #дроны #Сергей Собянин
