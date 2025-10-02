МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Более 20 работ Дали конфисковали в Италии по подозрению в подделке

Полицейское расследование инициировал фонд «Гала - Сальвадор Дали», основанный самим художником в 1980 году.
Сергей Дьячкин 2025-10-02 07:29:43
© Фото: Horst Ossinger, dpa, Global Look Press

Итальянская полиция по делам искусства конфисковала 21 работу художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, которые могут оказаться подделками. Об этом сообщает агентство AP News.

Работы были изъяты в Палаццо Тараскони в городе Парма, где открылась выставка «Сальвадор Дали, между искусством и мифом». Среди конфискованных произведений - рисунки, гравюры и гобелены.

Расследование началось после того, как фонд «Гала - Сальвадор Дали» сообщил итальянской полиции о предполагаемых аномалиях в выставленных работах. Фонд был основан самим Сальвадором Дали в 1980 году для продвижения, распространения и защиты его творческого наследия и медийного имиджа, художественных и интеллектуальных работ.

Работы Дали лидируют по популярности среди фальсификаторов. Количество его подделок имеет самое широкое хождение в мире искусства, наряду с картинами Пабло Пикассо и Амадео Модильяни.

В прошлом году итальянской полиции удалось ликвидировать крупную криминальную сеть, создававшую сложные копии работ самых известных художников мира, включая Дали, Бэнкси, Пикассо, Модильяни, Энди Уорхола и Густава Климта. Были задержаны 38 человек в Италии, Испании, Франции и Бельгии. В общей сложности изъято более 2 100 поддельных работ потенциальной рыночной стоимостью около 200 миллионов евро. Среди фальшивок были работы Клода Моне, Винсента Ван Гога, Марка Шагала, Фрэнсиса Бэкона и Пита Мондриана.

