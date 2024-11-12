В Европе подделывали тысячи картин Бэнкси, Ван Гога и Шагала

Итальянская полиция ликвидировала крупную криминальную сеть, которая создавала сложные копии работ самых известных художников мира, включая Бэнкси, Пабло Пикассо, Энди Уорхола и Густава Климта.

Задержаны 38 человек в Италии, Испании, Франции и Бельгии. Их подозревают в сговоре с целью сбыта краденого, подделке и незаконной продаже произведений искусства, говорится в совместном заявлении итальянской полиции и прокуратуры Пизы.

Расследование началось в прошлом году, когда полиция Италии по делам искусства изъяла 200 поддельных произведений из коллекции бизнесмена в Пизе. В их числе была копия рисунка итальянского художника Амедео Модильяни.

Это открытие привело следователей к раскрытию шести мастерских. Подозреваемые в основном изготавливали копии работ Уорхола и Бэнкси, а потом заключали соглашения с итальянскими аукционными домами.

Они даже организовали две выставки Бэнкси с публичным каталогом в престижных местах недалеко от Венеции и в Тоскане.

В общей сложности изъято более 2 100 поддельных работ потенциальной рыночной стоимостью около 200 миллионов евро. Среди фальшивок были работы Клода Моне, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Марка Шагала, Фрэнсиса Бэкона и Пита Мондриана.

Прокуратура считает, что фальсификаторы связаны с аукционными домами. Если бы полиция не раскрыла сеть, произведения искусства могли быть проданы по ценам, близким к оригинальным работам художников. При продаже 2,1 тысячи произведений подозреваемые могли получить больше €200 миллионов.

Работы итальянского модерниста Модильяни считаются особенно уязвимыми для подделок. В этом году власти Венеции изъяли приписываемый художнику рисунок, который собирались продать за 300 тысяч евро. Городской отдел охраны культуры выявил, что это фальшивка.

В 2017 году полиция закрыла выставку Модильяни в Генуе после того, как эксперт пришел к выводу, что по меньшей мере 20 из 21 выставленной картины были поддельными.