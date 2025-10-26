Мошенники стали использовать схему с отключением пожарной безопасности дома

Мошенники начали обманывать россиян с помощью отключения системы пожарной безопасности дома. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы соответствующих дел в МВД России.

Сначала собственнику помещения звонит один человек, который говорит, что является представителем председателя ТСЖ. Он просит отключить систему пожарной безопасности и высылает для этого код, который ему нужно назвать.

После этого перезванивает «оператор Госуслуг», который сообщает о взломе аккаунта и просит уточнить личные данные, получая таким образом доступ к аккаунту.

Ранее в МВД рассказали о новом способе обмана через маркетплейсы.