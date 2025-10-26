МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мошенники стали использовать схему с отключением пожарной безопасности дома

Злоумышленники звонят жертве якобы от имени председателя ТСЖ.
Константин Денисов 2025-10-26 03:53:39
© Фото: Christin Klose, dpa-tmn, Globallookpress

Мошенники начали обманывать россиян с помощью отключения системы пожарной безопасности дома. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы соответствующих дел в МВД России.

Сначала собственнику помещения звонит один человек, который говорит, что является представителем председателя ТСЖ. Он просит отключить систему пожарной безопасности и высылает для этого код, который ему нужно назвать.

После этого перезванивает «оператор Госуслуг», который сообщает о взломе аккаунта и просит уточнить личные данные, получая таким образом доступ к аккаунту.

Ранее в МВД рассказали о новом способе обмана через маркетплейсы.

#в стране и мире #МВД #Мошенники #обман #противопожарная безопасность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 